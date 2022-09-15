15 Сентября 2022
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Общество Москва
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Организатор квеста в Москве, где случился пожар, отправился под домашний арест

36-летний организатор квеста в Москве, который закончился пожаром и несколькими пострадавшими, был отправлен под домашний арест в качестве меры пресечения. Ограничения продлятся до 12 ноября.

"Зная, что на стенах и потолке помещения размещены легковоспламеняющиеся горючие материалы – полиэтиленовая пленка, 25-летний аниматор при проведении 11 сентября 2022 года квеста грубо нарушил требования пожарной безопасности, не обеспечил безопасность оказываемой услуги для несовершеннолетних посетителей, умышленно зажег газовый баллон, оснащенный горелкой, поджег полиэтиленовую пленку на стенах и потолке, которая при плавлении попала на открытые участки кожи потерпевших. В результате четверо несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет получили термические ожоги", – сообщает столичная прокуратура.

Мужчина обвиняется в п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ. По этой же статье предъявлено обвинение и 25-летнему аниматору и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.

Теги: квест, пожар, домашний арест



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