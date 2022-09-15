Клава Кока подаст в суд на обвиняющих ее в оскорблении чувств верующих и развращении молодежи

Певица Клава Кока заявила, что вместе со своим лейблом обратится в прокуратуру и дойдет до суда из-за обвинений в ее адрес после концерта во Владивостоке. На нем девушка сняла видео со сцены на фоне зрителей, однако позднее родители молодых слушателей и еще часть горожан обвинили артистку в оскорблении чувств верующих - где-то за светом софитов и вспышек камер на заднем плане оказалась церковь.

"Если честно, в начале все это было похоже на какую-то шутку, но сейчас это уже реальный переходит все грани. Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала что она там находится. Более того, артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная и крещеная и я бы никогда не позволила себе осквернить веру в любой конфессии", - заявила Клава Кока.

На одной претензии общественность не остановилась. Исполнительницу обвинили в развращении молодого поколения из-за якобы откровенного внешнего вида и песен. На это артистка заявила, что ее костюм был совершенно обычным, а для всех городских мероприятий у нее прописаны цензурные версии песен, которые заранее согласовываются с организаторами - в данном случае с администрацией города. Девушка также предложила найти хотя бы одно видео, где она матерится со сцены.

Певица также пожаловалась на неадекватные заголовки некоторых СМИ, которые стали критиковать ее внешний вид, а также откуда-то взяли якобы ее райдер, где прописана красная икра, на которую у артистки аллергия. Все это Клава Кока связывает с заказными материалами, направленными на очернение ее репутации. Это подтвердили несколько редакторов СМИ, которые сообщили певице, что им присылали "заказы на негативные статьи".



"Мы со своим лейблом Black Star подадим ответные заявления в прокуратуру и через суд будем разбираться в этой ситуации", - заключила певица.