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Общество Свердловская область
Подростки жарят картошку на вечном огне в Каменске-Уральском (2022) | Фото: Инцидент Каменск-Уральский / vk.com/incident_ku

Горелых: Подростки не жарили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском

Двое из четырех подростков, которые якобы решили пожарить картошку на Вечном огне, оказывается этого не делали. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. При этом, по его словам, дети все равно допустили неподобающее отношение к символу памяти и скорби в Каменске-Уральском.

Напомним, инцидент произошел у мемориала алюминщиков, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 годах "Скорбящая мать", возле которого подростки катались на трюковых самокатах. Один из них парни и решили использовать в качестве сковородки. Весь процесс школьники записали на видео, которое позднее выложили в интернет.

Как по итогу выяснили сотрудники полиции, школьники ничего не готовили, а самокат на огонь положили, чтобы увидеть, как он раскаляется. Слова о готовке еды они же просто произносили в качестве шутки.

"Несмотря на то, что в реальности картофель на святом месте подростки не жарили, сам поступок от этого не стал, безусловно, менее кощунственным. Юноша, устроивший эксперимент со своим двухколесным средством индивидуальной мобильности, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав, что больше подобного не повторится. Главного "героя" видеоролика представители МВД поставили на учет в службе ПДН отдела полиции №23, а также поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей на 24 часа. Сегодня, отбыв наказание, он уже вернулся домой в сопровождении матери, в отношении которой составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - рассказал Горелых.

По его словам, "горе-шутниками" оказались подростки 2008 г.р. из школ №25 и №30. Один из них воспитывается матерью, отца нет, а второй - в полной семье. С мальчиком, поставленным на учет, и его материю профилактическую беседу провели лично начальник ОВД Каменка-Уральского Руслан Дауров и прокурор города Дмитрий Ершов.

"На мой взгляд, подобный инцидент мог произойти по причине крайне низкого уровня патриотического воспитания как в семье, так и в школах, где обучаются участники кощунственного видеоролика. В учебных заведениях также будет проведен комплекс профилактических мероприятий", - добавил полковник.

Теги: картошка, самокат, Вечный огонь, подростки



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