15 Сентября 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: vk.com/ramzan / пресс-служба главы Чеченской Республики

Кадыров вместе с семьей попали в санкционный список США

В новый санкционный список США попало 44 гражданина РФ, в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей, сообщается в документе Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Речь идет о супруге Кадырова - Медни и его дочерях - Карины, Табарик и министра культуры Чеченской республики Айшат Кадыровой.

Под санкции также попали омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. А также помощник главы государства Максим Орешкин, генеральный директор НСПК Владимир Комлев и бывший с нынешним руководители "Национального расчетного депозитария" Эдди Астанин и Виктор Жидков.

В санкционный список Америки также вошло 32 компаний России. Среди них: АО "Ангстрем" и АО "Элемент", АО "ПО "Север", АО "НПП "Сапфир", АО "НПО Лавочкина", "Российские космические системы", АО "МЦСТ", ООО "Ядро Фаб Дубна", "Байкал электроникс". А также Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН, Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе РАН, Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН и Институт спектроскопии РАН.

Теги: Кадыров, США, санкции



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