Бизнесмен Пригожин назвал причины успехов «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении

Кто бы ни воевал на Бахмутском направлении СВО: ЧВК или заключенные, делают они это весьма успешно, считает российский предприниматель Евгений Пригожин. Об этом он рассказал, комментируя информацию об успехах «ЧВК Вагнера» на Бахмутском направлении. Успехи эти обусловлены сразу несколькими причинами, считает предприниматель.

«Первое, они патриоты и не могут допустить позора своей Родины. Второе, они – профессионалы высочайшего уровня и многие из них (как мне кажется, глядя на фотографии их воодушевленных лиц) прошли десятки войн, готовя себя к величайшему дню, когда горячо любимую Родину нужно будет защищать. Третье, как мне кажется чисто из собственных наблюдений и аналитики, у них есть отлаженная до мелочей система управления, которой занимаются, возможно, не самые выдающиеся личности, но и не законченные *******», - приводит мнение Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен подчеркнул, что эти люди предпочли держать ситуацию на контроле, лазая по подвалам и окопам. При этом он уверен, что участники СВО на Бахмутском направлении не рассекают на люксовых авто и вряд ли пользуются духами Chanel.

В своем комментарии Пригожин также затронул вопрос участия заключенных в спецоперации. По его мнению, это – отличная возможность искупить свою долг перед Родиной, причем с излишком. При этом он осудил тех, кто выступает против воюющих на Украине заключенных.

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», - заявил бизнесмен.

В заключении он решил обобщить возникающие у некоторых вопросы о похожем на Пригожина человеке, ЧВК и заключенных одной фразой. Предприниматель заявил, что «Россия всегда была, есть и будет под надежной защитой российской армии».