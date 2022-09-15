15 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

80 проектов КРТ планируют реализовать в Челябинске до 2032 года

В Челябинской области до 2032 года планируется реализовать 80 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 14 муниципальных образованиях. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на стратегической сессии Минстроя РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент уже принято решение в отношении 17 проектов, расположенных в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Снежинске и Ашинском районе. Так, в Тракторозаводском районе Челябинске на бывших промышленных площадках построят жилой комплекс на 1,5 тыс. мест. В историческом центре Челябинска планируется реализовать проект КРТ нежилой застройки.

Застройщикам в реализации проектов КРТ планируется оказывать государственную поддержку на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Теги: КРТ, строительство,



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