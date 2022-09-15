15 Сентября 2022
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Происшествия В России
(2005) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Замглавы центра судебной экспертизы при Минюсте задержали по делу о взятке

Сотрудники антикоррупционного подразделения ФСБ задержали заместителя директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадия Бочарова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Бочаров был задержан с поличным при получении денег. По данным издания, помимо коррупции ему могут вменить превышение должностных полномочий.

Бочаров выразил готовность сотрудничать со следствием и намерен дать показания.

Газета отмечает, что Бочаров широко известен среди специалистов по уголовному праву, часто выступает с докладами о комплексных судебно-экспертных исследованиях, взаимодействии экспертов со сторонами судебного процесса.

Теги: Замглавы центра судебной экспертизы при Минюсте, Бочаров



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