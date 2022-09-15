В Югре создали новый департамент

Губернатор Югры Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на едином официальном сайте государственных органов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в документе.

Среди функций департамента будет обеспечение организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии, утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков.