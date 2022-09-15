15 Сентября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Наталья Комарова, форум Нефтяная столица (2022) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре создали новый департамент

Губернатор Югры Наталья Комарова переформатировала окружной департамент гражданской защиты населения в департамент региональной безопасности. Соответствующее постановление опубликовано на едином официальном сайте государственных органов Югры, передает корреспондент Накануне.RU.

"Переименовать департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа", - говорится в документе.

Среди функций департамента будет обеспечение организации и подготовки территориальной обороны, вопросы, связанные с призывом на военную службу, профилактика терроризма и обеспечение деятельности антитеррористической комиссии, утверждение списка присяжных заседателей в федеральные суды, обеспечение защиты прав потребителей, взаимодействие с органами госвласти по вопросам профилактики правонарушений, общественной безопасности и противодействия незаконному обороту наркотиков.

Теги: департамент региональной безопасности, Наталья Комарова



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