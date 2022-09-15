"Особенным" детям Среднего Урала отказывают в оказании услуг, несмотря на отсутствие соответствующего приказа

Свердловским семьям с "особенными" детьми начали отказывать в оказании части социальных услуг, несмотря на то, что приказ о сокращении таковых еще даже не был принят. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе фонда "Я особенный".

Напомним, что на сайте минсоцполитики ранее появился проект приказа о внесении изменений в стандарты социальных услуг. При его принятии 24 вида услуг будут урезаны. Более того, если сейчас на помощь детям-инвалидам специалисты приходят по мере необходимости, то после каждый ребенок будет иметь лимит от двух до семи раз в год. Изменения коснутся не только несовершеннолетних, но и всех жителей региона с инвалидностью и ОВЗ.

Как отметили в пресс-службе фонда, в Свердловской области сейчас действует индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) - документ, в котором прописан объем и вид помощи от поставщика социальных услуг для каждого из детей. При этом, в законе все еще числится частота "по мере необходимости", что означает, что родитель может обратиться за конкретным видом услуги, когда ему это потребуется без ограничения по количеству. Однако, как отмечают некоторые семьи, чиновники уже отказывают в нужном объеме положенных услуг.

Мама "особенного" ребенка из Нижнего Тагила Яна Окулова поделилась, что при оформлении ИППСУ ей изначально прописали мало услуг, однако юристы фонда сообщили женщине, что та может всегда воспользоваться строчкой "по мере необходимости", а потому переживать не о чем. Все было спокойно до того, как Яне действительно пришлось обратиться за помощью.

"Я ходила в отделение соцполитики четыре раза! Три из них чиновники отказывали и не хотели ничего менять. Тогда мы с родителями, которые столкнулись с такой же проблемой, решили устроить митинг. Но то место, где мы хотели собраться, в министерстве забраковали, и велели нам ехать в крошечное село Усть-Утку в 80 км от Нижнего Тагила. Мы не сдались. На прошлой неделе юрист фонда приехал в отделение министерства социальной политики по Тагилу, о нас рассказали СМИ. Только после этого пошли сдвиги - нам разрешили провести митинг, стали общаться с нами более дружелюбно, согласились подумать, как оказать нам больше услуг. Но формулировку "по мере необходимости" так и не добавили в ИППСУ, сказав, что это невозможно. Хотя такая формулировка прописана в законе. Так поступают и с другими семьями в Нижнем Тагиле", - рассказала Окулова.

Президент фонда Александрина Хаитова рассказала, что все распоряжения идут от главы управления демографического развития и соцобслуживания Ильи Илларионова. Его подчиненная Елена Шалаева разработала проект по сокращению соцуслуг. Как позже выяснил адвокат фонда Павел Акулов в телефонном разговоре с сотрудницей одного из местных отделений, накануне в управление якобы спустилась директива за подписью Илларионова, исполнителем которой указана Шалаева. В документе якобы сказано - "не оказывать услуги детям "по мере необходимости".

Хаитова считает, что свердловские чиновники не имеют достаточной квалификации, чтобы определять объем и вид услуг для каждого из детей, а потому своими действиями просто обрекают детей на инвалидность.

"Чиновники, которые на глазок составляют индивидуальные программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), нарушают права детей. Стандарт не запрещает детям получать больше. Мы же видим, что сотрудники управлений соцполитики, не имея должной квалификации, зарезают помощь детям. Тогда, когда она им просто необходима. Хотя у этих детей, заметьте, есть права, государство на этих детей выделяет деньги, пишет для них законы. Мелкий чиновник берет и эти права у ребенка отнимает", - заявила президент фонда "Я особенный".

Напомним, что Хаитова ранее выступила в свердловском заксобрании, где предложила создать сеть негосударственных организаций, способных помогать семьям с детьми-инвалидами