В Екатеринбурге перевернулся автомобиль, двое детей в больнице

15 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
ДТП на улице Победы, 70 в Екатеринбурге (2022) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге перевернулся автомобиль, двое детей в больнице

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором один из автомобилей перевернулся. Пострадали двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем на улице Победы. По предварительной информации, водитель "Лада Калина" не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Ситроен", который ехал навстречу на разрешающий сигнал светофора. После столкновения "Лада" опрокинулась.

ДТП на улице Победы, 70 в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В результате ДТП пострадали два мальчика восьми лет, ехавшие в "Калине": с различными травмами они были доставлены в ДГКБ №9. Как выяснили в ГИБДД, оба находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП на улице Победы, 70 в Екатеринбурге(2022)|Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

Установлено, что за рулем отечественного авто сидел 61-летний мужчина, имеющий стаж вождения в 27 лет. Он пояснил, что забрал детей из школы и повез домой. На дороге водитель не заметил "Ситроен", который ехал навстречу, в результате чего произошло столкновение, а его автомобиль перевернулся.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Теги: автомобиль, дети, ДТП, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Сравнить товары: ps4 покупайте в проверенных магазинах - www.mvideo.ru