В Екатеринбурге перевернулся автомобиль, двое детей в больнице

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором один из автомобилей перевернулся. Пострадали двое детей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем на улице Победы. По предварительной информации, водитель "Лада Калина" не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Ситроен", который ехал навстречу на разрешающий сигнал светофора. После столкновения "Лада" опрокинулась.

В результате ДТП пострадали два мальчика восьми лет, ехавшие в "Калине": с различными травмами они были доставлены в ДГКБ №9. Как выяснили в ГИБДД, оба находились на заднем сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Установлено, что за рулем отечественного авто сидел 61-летний мужчина, имеющий стаж вождения в 27 лет. Он пояснил, что забрал детей из школы и повез домой. На дороге водитель не заметил "Ситроен", который ехал навстречу, в результате чего произошло столкновение, а его автомобиль перевернулся.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства этого происшествия.