15 Сентября 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

Пасечник сообщил о попытке ВСУ начать наступление на ЛНР по всему фронту

Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР", - приводит его слова ТАСС.

По словам Пасечника, оснований для паники нет, попытка контрнаступления будет прекращена.

"Наша армия, подразделения Народной милиции ЛНР, союзные войска на сегодняшний день гарантируют безопасность наших границ", - заверил глава республики.

10 сентября посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, а панику пытается сеять Украина. "Сейчас у меня был сеанс связи с Северодонецком, Лисичанском, Старобельском, Сватово. Это все – с еверный территории ЛНР. Слухи, разгоняемые Украиной, чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР", - написал Мирошник.

Теги: пасечник, всу, лнр



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