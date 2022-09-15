Модельная библиотека с патриотическим уклоном открыла свои двери посетителям в Новосибирске

Библиотека им. Бориса Богаткова в городе Новосибирске 15 сентября открылась уже в статусе модельной. Благодаря федеральной поддержке в размере 5 млн рублей и дополнительному финансированию из регионального и муниципального бюджета здесь проведен ремонт, обновлен книжный фонд, приобретено современное интерактивное оборудование. Основным направлением обновленной библиотеки станет историко-патриотическое воспитание молодого поколения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

«Модельные библиотеки становятся настоящими культурными, образовательными центрами, центрами общественной жизни. Сегодня мы открываем 16-ю модельную библиотеку в регионе (и первую в Новосибирске в текущем году), до конца года их общее число составит 20. Библиотека им. Бориса Богаткова – открытое пространство не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения подхода увлеченного и инициативного коллектива. Уверен, модернизация благодаря национальному проекту «Культура» станет важной ступенью в развитии библиотеки. Каждый из посетителей найдёт здесь что-то для себя. Пусть обновлённая библиотека станет центром общественной жизни района и города!» – отметил в ходе церемонии открытия заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Более 10 лет в библиотеке реализуется программа патриотического воспитания «Летопись мужества», работает Клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова, проводится Всероссийский конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. Благодаря модернизации работа выйдет на новый уровень.

Книжный фонд библиотеки пополнился более 4000 новыми экземплярами. Закуплены интерактивная доска, информационный киоск, шлем виртуальной реальности. На прилегающей территории создан Библиотечный сквер. В библиотеке появился уникальный интерактивный стол с краеведческой картой Новониколаевска 1893-1912 гг. Абонемент «Библиомикс» станет местом встреч, интеллектуальных дискуссий и свободного общения. Здесь же расположены Центр открытого доступа в интернет и оборудованное пространство для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

В выставочной зоне «Аллея славы» можно увидеть работы студии стендового моделирования «Юный патриот» и выставку картин молодых новосибирских художников. Конференц-зал «Креатив-территория» задуман как молодёжная территория, которая легко трансформируется для разных форм деятельности: встреч с творческими людьми, коворкинга, лекций, семинаров, интеллектуальных игр, литературно-музыкальных вечеров и квартирников.

Комната памяти «Блиндаж» продемонстрирует посетителям архивные материалы, кино-, фотодокументы, коллекцию инструментов врача времен Великой Отечественной войны, военное обмундирование, письма, книги и различные тематические инсталляции. Частью комнаты стала фотозона с подиумом и подлинными экспонатами: военной формой, каской, полевой сумкой и трубкой связиста.