В Алапаевске паломники начали 180-километровый Свято-Симеоновский крестный ход

В Алапаевске от церкви святой великомученицы Екатерины стартовал Симеоновский крестный ход. Дистанцию длиной 180 км крестоходцы пройдут за девять дней. 24 сентября они прибудут в Верхотурье, где 25 сентября пройдут праздничные мероприятия в честь Симеона Верхотурского. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Перед крестным ходом его участники помолились на литургии. В конце службы глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев передал крестоходцам икону святой Екатерины.

"Пусть святая Екатерина оберегает крестоходцев на всем пути", - сказал Андреев во время передачи.

После службы в разговоре с журналистами Андреев уточнил, что Фонд традиционно поддерживает Свято-Симеоновский крестный ход.

"От Фонда мы передали икону святой Екатерины, которая будет сопровождать крестоходцев. Это новый образ, но у него есть история, потому что она проходит этот крестный ход в пятый раз", - сказал Андреев, уточнив, что возглавляемая им организация приобрела "Газель", куда участники крестного хода могут сложить все свои вещи и идти налегке.

Один из организаторов хода, исполнительный директор Уральского православно-патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца Олег Морозов, рассказал журналистам, что полностью пройдут крестный ход 50 участников. При этом будут и те, кто присоединится по дороге и пройдёт часть пути. Вместе с ними количество участников вырастет до 200. Например, Симеонову тропу (40 км от Махнёво от Меркушино, дорогу улучшили в последние годы) пройдут более 100 участников хода. Этот участок проходят за день, в этом году его пройдут 20 сентября.

"Крестный ход в этом году проходит в 14-ый раз. Мы идём по Старому Верхотурскому тракту. Кроме нашего крестного хода таким путём до Верхотурья не ходит никто. Этот путь существует несколько лет. До революции по этому же тракту ходили наши предки. Недавно он восстановился, мы его повторяем. Раз в пять лет ходим от Екатеринбурга до Верхотурья, в остальные годы – от Алапаевска до Верхотурья. 180 км за 10 дней", - сказал Морозов.

Паломница из Набережных Челнов (Татарстан), руководитель клуба "Челнинский крестоходец" Татьяна Лебедева рассказала журналистам, что участвует в крестном ходе второй раз. Для неё мероприятие важно тем, что оно позволяет пересмотреть свою жизнь и прийти в пункт назначения другим человеком.

"Хожу в крестные ходы с 2010 г., была на таком мероприятии в 2020 г., сейчас вот приехала снова и привела ещё двух участников", - сказала она журналистам.

После этого начался крестный ход. Участникам предстоит пройти 180 километров за 10 дней по Старо-Верхотурскому тракту, соединяющему три епархии. Молитвенный путь до Верхотурья проходит через уральские сёла Рычково, Махнёво и Меркушино. Участники крестного шествия придут в духовную столицу Урала к празднику перенесения мощей святого Симеона Верхотурского, который верующие отметят 25 сентября. Крестным ходом вновь пронесут иконы Великомученицы Екатерины и праведного Симеона.