15 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Челябинска разрешила строительство спорткомплекса с лыжероллерной трассой

Администрация Челябинска разрешила построить многофункциональный спортивный комплекс с лыжероллерной трассой в зоне защитных зеленых насаждений. Соответствующие распоряжение опубликована на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о двух участках в Центральном районе города. Оба относятся к зоне защитных зеленых насаждений.

Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка получила спортшкола олимпийского резерва №5. Новый спорткомплекс построят в районе Карпового пруда.

Теги: лыжероллерная трасса, спорткомплекс, строительство,



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