Мэрия Челябинска разрешила строительство спорткомплекса с лыжероллерной трассой

Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка получила спортшкола олимпийского резерва №5. Новый спорткомплекс построят в районе Карпового пруда.

Речь идет о двух участках в Центральном районе города. Оба относятся к зоне защитных зеленых насаждений.

Администрация Челябинска разрешила построить многофункциональный спортивный комплекс с лыжероллерной трассой в зоне защитных зеленых насаждений. Соответствующие распоряжение опубликована на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU .





