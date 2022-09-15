15 Сентября 2022
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Экономика Новосибирская область
Комбайны (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Темпы уборочной в Новосибирской области выше, чем в прошлом году - соберут более 3 млн тонн зерна

Темпы уборки и технического переоснащения сельскохозяйственного производства проконтролировал в ходе выезда в ЗАО птицефабрика «Посевнинская» заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

уборочная(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, на сегодняшний день в Новосибирской области 38 сельхозпредприятий и 108 фермерских хозяйств завершили уборочную кампанию – 2022. По убранной площади зерновых культур лидируют: Сузунский – 89,3%, Купинский – 88,3%, Здвинский – 79,6% районы. Наивысшая урожайность в Колыванском – 39,2 ц/га, Коченевском – 30,9 ц/га, Маслянинском – 30,8 ц/га районах.

Уборочная(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



«Изначально мы прогнозировали валовый сбор на уровне 2,8 млн тонн зерна, сейчас же прекрасно понимаем, что превысим 3-миллионный рубеж. Ну а в целом хочу сказать, что внешнее санкционное давление по большому счёту не повлияло на ход ярового сева в регионе. Мы стараемся преодолевать все сложности при уборке урожая текущего года. Во-первых, хочу сказать, что к уборке мы приступили немного раньше прошлогодних сроков, первые комбайны у нас вышли в поле 27 июля. Во-вторых, на опережающие темпы повлияло заблаговременное приобретение техники и необходимых запчастей. В текущем году по решению Губернатора Новосибирской области два раза выделялись дополнительные средства на техническое переоснащение в сельском хозяйстве, общая сумма превышает 2 млрд рублей», – отметил Евгений Лещенко.

Уборочная(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Всего же в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки сельхозпроизводства, доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 млрд рублей – значительно больше, чем годом ранее.

Комбайны(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Министр подчеркнул, что самое главное отличие от предыдущих лет – это высокое качество зерна текущего года. По информации, представленной филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области, по состоянию на 8 сентября проанализировано качество 177,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы яровой и озимой 114 тыс. тонн. По результатам мониторинга пшеница 3 класса составила 85,7%, 4 класса – 8,7%, 5 класса – 5,6%.

Комбайны(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



«Сейчас на рынке зерна наблюдается некоторая турбулентность ценообразования. Но мы над этим вопросом активно работаем, тесно сотрудничаем с сельхозтоваропроизводителями. Сформировали свои предложения, которые направили в Минисельхоз РФ для того, чтобы мы могли наиболее эффективно реализовать наше зерно в первую очередь за пределами РФ», – подчеркнул министр сельского хозяйства региона.

Пшеница(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Одним из примеров успешной уборочной кампании является и ЗАО п/ф «Посевнинская» Черепановского района. На сегодняшний день скошено и обмолочено зерновых и зернобобовых культур 7,2 тыс. га, валовый сбор составил 23,1 тыс. тонн. Весь собранный урожай в основном планируется использовать на корм для птиц, чтобы получить в итоге здоровый и качественный продукт.

Теги: уборочная, зерно, сельское хозяйство, сельхозпроизводители



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