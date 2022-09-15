Воевавший на Донбассе экс-депутат заксобрания Прикамья назвал "утопией" "самомобилизацию" Кадырова

Экс-депутат заксобрания Александр Григоренко, участвовавший в спецоперации на Украине с апреля по август, назвал утопией идею главы Чечни Рамзана Кадырова о самомобилизации, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он отметил, что идея сама по себе красивая, но нереализуемая.

"Регионы толком не смогли справится с созданием региональных батальонов, а тут им предлагают набрать, вооружить и обучить по 1000 человек. Утопия. Вообще, идея создания региональных батальонов была изначально маркетинговой. То есть направлена на привлечение добровольцев в армию. Бойцы этих батальонов, насколько я знаю, в итоге не воюют как отдельные подразделения, а вливаются в обычные части ВС РФ. При этом, большого притока в эти батальоны нет, гораздо больше людей идет обычным порядком - через военкоматы в ВС РФ и разного рода добробаты. Или к тем же вагнеравцам Поэтому правильнее было бы средства и усилия, потраченные регионами на привлечение бойцов в региональные батальоны направить на агитацию рекрутов в ВС РФ. И также на дополнительное материальное обеспечение этих рекрутов", - заявил бывший парламентарий.

При этом, регионы могли бы придумать меры дополнительной поддержки для военнослужащих и их семей. Также бывший депутат предложил устроить соревнования среди регионов на число привлеченных рекрутов.

"Привлек больше рекрутов в ВС РФ получил дополнительные средства из бюджета. Вот такая самомобилизация может сработать", - считает Григоренко.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил главам регионов "не дожидаясь объявления военного положения" подготовить по тысяче добровольцев. По его мнению, регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из которых, должна стать "самомобилизация".

Кадыров считает, что таким образом можно было бы закрыть в короткий срок вопрос решения задач спецоперации без объявления мобилизации.