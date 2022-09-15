15 Сентября 2022
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Политика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников вручил государственные награды труженикам региона в преддверии празднования 85-летия Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили выдающимся землякам государственные награды, а также награды Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

награждение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что нынешняя церемония вручения высоких наград открывает собой череду мероприятий, приуроченных к празднованию 85-летия Новосибирской области.

«Последняя пятилетка – от юбилея до юбилея – была достаточно успешной для нашего региона, несмотря на неожиданные сложности, возникавшие в этот период. Мы активно пользовались новыми возможностями и достигали всех основных целей, которые перед собой ставили – развиваться и расти быстрее, чем другие регионы нашей страны. Это удавалось и по развитию экономического потенциала, социальной сферы, преображения территории городов и сёл нашей области. Но этот результат – не только итог усилий последних пяти лет, а следствие вклада предыдущих поколений в развитие области. Все мы знаем, что есть регионы, более богатые природными ресурсами и полезными ископаемыми, кому-то больше повезло с историческим формированием индустриального потенциала. В конце концов, городов с мостами через великие сибирские реки тоже достаточно много. Но только Новосибирск и Новосибирская область, вопреки всему, всегда росли и развивались быстрее, чем другие. Очевидно, что весь секрет – в людях. Сюда всегда стремились особенные люди, которые старались делать всё лучше, быстрее, масштабнее, чем на других территориях. Сегодня в этом зале также люди, руководители своих коллективов, гордясь которыми, мы можем говорить, что Новосибирская область имеет удивительную динамику своего развития. Вклад многих из присутствующих в этом зале повлиял на развитие не только нашего региона, но и всей России», – подчеркнул Андрей Травников.

награждение, травников(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области



Орденом Александра Невского награждён Алексей Конторович – советник Российской академии наук, основатель Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука СО РАН. Орденом Пирогова награждена Елена Головко – начальник Государственного Новосибирского областного клинического госпиталя. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждён Юрий Петухов – первый заместитель губернатора Новосибирской области. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Ольга Благо – председатель Избирательной комиссии Новосибирской области; Владимир Гузанов – инженер по эксплуатации ООО «АльфаГазСтройСервис»; Валентина Дудникова – первый заместитель руководителя администрации – руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области; Сергей Шевчук – старший лётчик-испытатель филиала АО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» и многие другие труженики региона.

награждение(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Теги: государственные награды, андрей травников, юбилей, новосибирская области



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