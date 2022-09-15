Комиссия Lancet не исключает лабораторного происхождения COVID-19

Комиссия ученых британского медицинского журнала Lancet не исключает лабораторного происхождения COVID-19, следует из опубликованного доклада.

В публикации поясняется, что все три гипотезы, связанные с лабораторным происхождением вируса, являются все еще вероятными: инфицирование при работе "в поле", инфицирование природным вирусом в лаборатории и инфицирование модифицированным вирусом в лаборатории.

Также отмечается, что США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, пишет РИА Новости.

"Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV-вирусов", - сказано в документе.

В прошлом году в палате представителей США был представлен документ, свидетельствующий о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса. Отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Как сказано в докладе, утечка коронавируса могла произойти до 12 сентября 2019 года.