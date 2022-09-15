Гончаренко остался доволен судейством в игре с ЦСКА, несмотря на поражение "Урала"

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко поделился мыслями о судействе в матче Кубка России против московского ЦСКА.

Напомним, встреча второго тура группового раунда состоялась накануне в Москве. "Урал" уступил хозяевам поля со счетом 1:2, пропустив решающий гол в самом конце матча.

Как заявил Гончаренко, по его мнению, в игре с ЦСКА был хороший уровень судейства.

"Арбитр давал играть, у него не было каких-то симпатий. Игрокам и тренерам нравится, если у судей есть четкое понимание, когда нужно остановить игру из-за нарушения правил, а когда дать играть. Хотелось бы, чтобы молодой рефери продолжал работу в том же духе", - сказал специалист в эксклюзивном интервью пресс-службе клуба из Екатеринбурга.

Напомним, что в этом сезоне РПЛ уральская команда уже не раз страдала от судейских ошибок. Так, арбитр Владимир Москалев ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" в матче с "Краснодаром". А во встрече с московским "Динамо" уже уральцам не дали пробить очевидный пенальти. В дальнейшем обе ошибки арбитров признали в Российском футбольном союзе.