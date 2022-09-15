15 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Сквер на ул. Пехотинцев, 11 в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

Ремонт сквера на Пехотинцев, куда с проверкой ездил Орлов, все еще не закончили

Сквер у дома на Пехотинцев,11, ремонт которого глава Екатеринбурга Алексей Орлов взял на личный контроль, все еще не сдан подрядчиком. Несмотря на то, что работы обещали завершить 15 сентября, полностью объект еще не готов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе градоначальника: "Подрядчик завершает работу на объекте. На сегодня специалисты восстановили резиновое покрытие спортплощадок, посадили семена травы".

Напомним, что скверу в Железнодорожном районе Екатеринбурга всего около двух лет, однако весь новый современный вид испортили вандалы, которые не только разрисовали всю детскую площадку, но и сумели разломать плитку, покрывающую сквер. Жители неоднократно жаловались на хулиганов и состояние сквера. Плачевное состояние отметил и сам градоначальник, посетив его по просьбе горожан.

Сквер на ул. Пехотинцев, 11 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Сквер на ул. Пехотинцев, 11 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

"Прекрасным тут и не пахнет, безобразие сплошное, - заявил он о "художествах" вандалов. - Нужно работать с населением и, в первую очередь, с детьми. И другие дети должны понимать, что если здесь красоту навели, то надо этим пользоваться, а не ломать. Жители пользовались с удовольствием этим объектом. А вандалы все разрисовали. Будем смотреть и решать вопрос по видеонаблюдению. По крайней мере, пытаться устанавливать те лица, которые совершают акты вандализма, и привлекать их к ответственности. То санитарное состояние сквера, которое я сегодня увидел, меня абсолютно не устроило, как и тех жителей, которые ко мне в Тelegram-канале обратились. Поэтому поручение главе района дано - ежедневная уборка силами ДЭУ этого сквера, что ДЭУ, в принципе, и должно делать", - заявил мэр города.

Сквер на ул. Пехотинцев, 11 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что будет подводить итоги своих поручений и в случае невыполнения своих обязанностей подрядчиками, "дальше выводы будут уже в отношении должностных лиц".

Напомним, что в тот же день Алексей Орлова посетил участок на Азина, рядом с гимназией №155 велись дорожные работы. Тогда главе города также пообещали закончить все работы к 22 августа и, по итогу, сдали объект в срок.

Теги: Пехотинцев, сквер, Орлов, ремонт



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