15 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Аптека (2022) | Фото: Накануне.RU

В тюменской аптеке завышали цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства

Управляющая аптечной сети "Аптека от склада" привлечена к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Установлено, что в аптечной сети по завышенным ценам реализовались лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших.

"К примеру, розничная цена на лекарственный препарат "АЦЦ Лонг" таблетки шипучие, 600 мг, 10 шт. в аптечной сети составила 680 рублей, что превысило установленный предельный размер розничной надбавки на 263,23 руб.", - говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования), департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области оштрафовал управляющую на 50 тыс. рублей.

Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.

Теги: Аптека от склада, административная ответственность, цены



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