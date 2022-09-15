15 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области с владельца контактной сети взыскали полмиллиона рублей за травму рабочего

В Челябинской области с владельца контактной сети взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей за травму рабочего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В 2020 году между РЖД и строительно-монтажной организацией на участке "Бишкиль-Полетаево" выполнялись работы по техническому переоборудованию контактной сети Южно-Уральской железной дороги. Перед началом работ на контактной сети не было снято напряжение. Работник подрядной организации при выполнении демонтажа получил травму.

Мужчине установлена вторая группа инвалидности. Он обратился в суд с иском взыскать с владельца контактной сети компенсацию морального вреда. Суд требования удовлетворил.

Теги: травма, инвалидность, рабочий,



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