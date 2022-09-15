15 Сентября 2022
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Общество
Игорь Пышминцев (2022) | Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Решение на базе нейросетей стало победителем номинации ТМК на конкурсе молодых ученых

Проект по обнаружению дефектов труб стал лидером в специальной номинации, партнером которой стала Трубная металлургическая компания (ТМК), в рамках V Юбилейного Международного конкурса молодых ученых "Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее". Диплом за победу в номинации вручил директор по научной работе, генеральный директор Научно-технического центра (НТЦ) ТМК Игорь Пышминцев, сообщает пресс-служба ТМК.

Победитель представил на конкурсе сервис по обнаружению дефектов в нефте- и газопроводах на основе искусственного интеллекта. Решение анализирует данные, полученные в результате дефектоскопии трубопроводов, с помощью сверточных нейронных сетей и выявляет дефекты на уровне лучших мировых аналогов. Благодаря использованию технологии машинного обучения процесс диагностики автоматизируется, что снижает воздействие человеческого фактора и позволяет сократить время обработки данных дефектоскопии почти в три раза.

Алгоритм запатентован и испытан на реальных промышленных данных. По итогам тестирования точность обнаружения дефектов превысила 90%, точность классификации дефектов по типу составила 95%, точность определения толщины стенки в месте дефекта – 0,2 мм.

Победитель пройдет стажировку в НТЦ ТМК и сможет посетить заводы компании.

Теги: Трубная металлургическая компания, конкурс, ученые



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