В Тюменской области мужчина спалил 97 домов в селе

В Ярковском районе перед судом предстанет мужчина, по вине которого сгорело 97 домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Его обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

10 мая текущего года мужчина незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому, набросив провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередач. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования в совокупности с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер) привело к воспламенению проводки, вызвавшему пожар. Огонь охватил сначала строения на участке самого злоумышленника, а затем перекинулся на соседние дома.

В результате огонь уничтожил 97 строений в Бачелино, в одном из домов мужчина получил ожоги второй и третьей степени.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ярковский районный суд.