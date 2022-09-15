WSJ: ЕС хочет отказаться от российского газа, но хотят ли европейцы?

ЕС стремится покончить с зависимостью от российского газа, но для европейцев это может стать большей проблемой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предприятия Европы в последние месяцы резко сократили потребление газа, пойдя на значительные экономические издержки. А вот масштабы сокращений со стороны домашних хозяйств определить сложнее. Но первые признаки указывают на то, что сокращение было меньшим. При этом потребители, в отличие от промышленных предприятий, используют более 80% своего годового потребления газа в холодные месяцы года, которые еще не настали.

Как пишет Politico, резкий рост цен на энергоносители спровоцировал радикальную встряску рынка в Брюсселе.

В странах Европы периодически проходят протесты против резкого подорожания жизни. Инфляция достигла рекордного уровня 9-10%.