15 Сентября 2022
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Экономика
Коллаж, газ, газопровод, нефть, рубли, золото (2022) | Фото: Накануне.RU

WSJ: ЕС хочет отказаться от российского газа, но хотят ли европейцы?

ЕС стремится покончить с зависимостью от российского газа, но для европейцев это может стать большей проблемой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Предприятия Европы в последние месяцы резко сократили потребление газа, пойдя на значительные экономические издержки. А вот масштабы сокращений со стороны домашних хозяйств определить сложнее. Но первые признаки указывают на то, что сокращение было меньшим. При этом потребители, в отличие от промышленных предприятий, используют более 80% своего годового потребления газа в холодные месяцы года, которые еще не настали.

Как пишет Politico, резкий рост цен на энергоносители спровоцировал радикальную встряску рынка в Брюсселе.

В странах Европы периодически проходят протесты против резкого подорожания жизни. Инфляция достигла рекордного уровня 9-10%.

Теги: Европа, ЕС, газ



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