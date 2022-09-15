Захарова: США станут стороной конфликта, если поставят Киеву ракеты большей дальности

Если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такой шаг со стороны Вашингтона будет иметь крайне дестабилизирующий характер.

Россия оставляет за собой право адекватно реагировать в случае решения США о поставках ракет большей дальности Киеву, добавила Захарова.

Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон ранее не хотел предоставить. В списке есть армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, дальность действия которого составляет около 300 километров. Киев надеется на перелом в свою пользу, если Запад усилит военную помощь.