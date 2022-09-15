Мэрия Екатеринбурга: бомбоубежищ города хватит для укрытия жителей

В администрации Екатеринбурга рассказали, как устроены городские бомбоубежища. Информация об этом опубликована сегодня на официальном портале города.

Как пояснил начальник отдела гражданской защиты населения комитета административных органов мэрии Павел Кротов, всего в уральской столице насчитывается более 900 сооружений гражданской обороны. По его словам, этого достаточно для укрытия горожан.

"При возникновении чрезвычайной ситуации каждому горожанину по радио, телевизору, телефону сообщат о том, где он может укрыться", - отметил Кротов.

Так, убежище 4 класса может вместить до 200 человек. Подобные объекты гражданской обороны располагаются в подвалах некоторых зданий.

"Объект герметичен и автономен. Он оборудован фильтрами воздуха, бензогенератором, санитарным блоком, столовой, компьютерами, интернетом и радио. Тут можно укрыться от любой чрезвычайной ситуации. Убежище рассчитано на пребывание в нем на протяжении трех дней", - рассказал замначальника отдела гражданской обороны УрФУ Александр Родин.

По словам специалиста, при объявлении ЧП убежище приводится в полную готовность за шесть часов: за это время туда переносятся продукты, топливо, медикаменты, а в специальную тысячелитровую емкость набирается питьевая вода. Раз в два-три месяца каждое убежище проверяется и приводится к нормативному состоянию. Контроль за их поддержанием в рабочем виде и соответствие всем требованиям проводит МЧС.

Почему уральцам внезапно решили рассказать об устройстве городских бомбоубежищ, в мэрии не уточнили.