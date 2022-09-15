Шольц: Немецкое оружие сыграло решающую роль в захвате Харьковской области ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло решающую роль в захвате Харьковской области ВСУ. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, отвергнув обвинения Германии в недостаточной помощи Киеву.

В частности, Берлин поставил 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 зенитных танка Gepard и различное более легкое вооружение. А вскоре поставит зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который является "современным оборудованием, которое не использует даже Бундесвер". При этом он снова исключил поставки "Леопардов" или "Мардеров", отметив, что такие шаги должны быть согласованы между союзниками и что ни одна другая страна не отправляла Украине западные боевые танки.

Die Welt пишет, что отказ Шольца поставлять некоторые виды техники вызвало недовольство США, которые уже сомневаются в истинной лояльности Берлина.