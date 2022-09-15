Свердловские полицейские организовали детям из ДНР и ЛНР экскурсию в Невьянск

Свердловские полицейские совместно с представителями образовательных учреждений и комиссией по делам несовершеннолетних организовали экскурсию по Невьянскому историко-архитектурному комплексу для детей ДНР и ЛНР, а также трудового профильного отряда. Об этом Накануне.RU сообщил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, мероприятие началось с посещения наклонной башни Демидовых: экскурсовод рассказал детям увлекательные мифы и предания, которыми окутано это таинственное сооружение. После Демидовской башни молодых людей провели в музей и представили экспозиции, посвященные истории Невьянского завода времен династии горнозаводчиков Никиты и Акинфия Демидовых, относящейся к первой половине XVIII века и истории Невьянского края эпохи горнозаводчиков Яковлевых, выкупивших Невьянские заводы у Прокофия Демидова.

"Дети узнали об истории коренных народов (манси, башкиров) Невьянского края в период заселения этих мест русскими переселенцами, увидели археологические находки, предметы и документы, рассказывающие о зарождении "железного дела" на Урале и о первом железоделательном предприятии края – заводе Дмитрия Тумашева. Особое впечатление на детей произвел макет заводских фабрик Невьянского завода XVIII века, водяное колесо в натуральную величину вододействующего заводского хозяйства, а также сохранившийся подлинный фрагмент водоотводной трубы из лиственницы и металлический плотинный лом весом 192 кг, с помощью которого плотинный мастер мог регулировать створки плотины", - рассказал полковник Горелых.

Завершилось все увлекательным аттракционом "Прииск", где дети смогли почувствовать себя старателями и намыли целый мешочек "разноцветных" уральских камней, которые остались каждому на память. В итоге благодаря организованной работе местных органов 120 детей смогли посетить это познавательное мероприятие.