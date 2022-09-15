ВС РФ вслед за печатной версией отозвал лицензию у сайта "Новой газеты"

Верховный суд РФ вслед за печатной версией отозвал лицензию у сайта "Новой газеты". Иск подал Роскомнадзор.

Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами, пишет РИА Новости.

РКН направил редакции два предупреждения. Как отметила представитель ведомства, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

Напомним, издание приостановило работу в конце марта – после второго предупреждения от РКН.

5 сентября Басманный суд Москвы аннулировал лицензию "Новой газеты" по иску Роскомнадзора. Причиной для подачи иска послужило непредоставление устава редакции в установленные законом о СМИ сроки.