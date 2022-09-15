В Челябинске откроют три ковидных поликлиники

В Челябинске откроют три амбулаторных центра для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщили Накануне.RU в региональном минздраве.

В настоящий момент уже работает ковидная поликлиника на базе ГКБ № 2 на проспекте Ленина, 82. 16 сентября откроют амбулаторный центр на базе поликлиники ГКБ № 5 на III Интернационала, а 19 сентября – в ГКБ № 1 на Днепропетровской.

В ковидных поликлиниках можно сдать экспресс-тест на коронавирус, оформить больничный, получить схему лечения и бесплатные лекарства. Они будут работать в будние дни с 8.00 до 18.00, а в выходные 9.00 до 15.00.

В Челябинской области за сутки подтверждено 841 случай COVID-19, в том числе у 82 школьников. Два человека скончались.