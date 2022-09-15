Кадыров призвал губернаторов провести "самомобилизацию" - поставить на фронт по 1000 добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил главам регионов "не дожидаясь объявления военного положения" подготовить по тысяче добровольцев. Об этом он написал в своем канале Telegram. По его мнению, регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из которых, как считает Кадыров, должна стать "самомобилизация".

"Не нужно ждать объявления Кремлём военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам", - объяснил свою мысль глава Чечни.

"Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек - почти армия!" - заявил Кадыров.

Кадыров считает, что таким образом можно было бы закрыть в короткий срок вопрос решения задач спецоперации без объявления мобилизации.