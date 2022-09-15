15 Сентября 2022
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Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден основатель "финансовой пирамиды" "Золотой векъ"

Суд в Екатеринбурге вынес приговор основателю кредитно-потребительского кооператива "Ссудо-сберегательный центр "Золотой векъ". Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.
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Напомним, данный КПК существовал с апреля 2014 по ноябрь 2018 года и вел свою деятельность по принципу "финансовой пирамиды". Головной офис кооператива располагался в Октябрьском районе Екатеринбурга, другие офисы находились в городах Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также в Челябинской области, Пермском крае, Башкортостане.

"С гражданами заключались договоры передачи личных сбережений, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11% годовых. Им выдавались сертификаты участника кооператива, а внесение и снятие средств фиксировалось в сберегательной книжке. При этом людям сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов в связи с наличием компенсационного фонда", - раскрывали ранее схему обмана в прокуратуре.

Выплаты производились за счет поступления средств от новых вкладчиков – то есть по принципу самой настоящей "финансовой пирамиды". В ноябре 2018 года, в связи с невозможностью дальнейших выплат, офисы кооператива во всех регионах были закрыты, а клиенты остались без денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, за время существования "пирамиды" ее создатель (к слову, житель Иркутской области) похитил средства 472 человек на сумму свыше 264,7 млн рублей. Октябрьский районный суд уральской столицы вынес ему свой приговор: шесть лет лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима.

Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования обманутых вкладчиков о взыскании причиненного им ущерба.

Теги: Золотой векъ, пирамида, суд, приговор, Екатеринбург



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