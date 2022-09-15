Financial Times: США не помогут ЕС предстоящей зимой ни нефтью, ни газом

Американские производители сланцевого газа и нефти не смогут предстоящей зимой резко нарастить поставки энергоресурсов в Евросоюз, сообщает Financial Times.

По информации издания, мощности по добыче этих ресурсов в США уже находятся на пределе.

"США не могут добывать больше, - заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло. - Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти".

Газета отмечает, что такие заявления появляются на фоне опасений, что падение российского экспорта приведет к взлету цен на нефть. Таким образом, ситуация осложнится, когда эмбарго ЕС на поставки российской нефти полностью вступит в силу, пишет "Лента.ру".

Ранее высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что мировые цены на нефть могут вырасти на 40% - примерно до 140 долларов за баррель, если не будет принято ограничение цен на российскую нефть и снятие санкций, которые позволят осуществлять поставки ниже этой цены.

Страны G7 на саммите в июне договорились изучить возможность ввести ограничения, чтобы сократить доходы России и истощить ее военный бюджет. ЕС и Британия планируют ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть и запретить морское страхование для любого танкера, перевозящего российскую нефть. США же предлагают "ценовое исключение", которое отменит запрет на морское страхование для заказов ниже установленной цены, чтобы стимулировать добычу нефти в России. Без этого, как показывает модель Минфина США, цены не нефть вырастут до 140 долларов за баррель с нынешних 100 долларов.