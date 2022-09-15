Комиссия признала последствия тайфуна в Приморском крае ЧС федерального уровня

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности признала последствия мощного тайфуна на территории Приморского края чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной оценке, ущерб от непогоды в Приморье превышает 3 млрд рублей.

В МЧС отметили, что с середины июля Приморский край был в условиях непогоды: сход мощного грязевого потока и два тайфуна стали причиной наводнения. «Это привело к самому сильному за всю историю наблюдений нарушению работы транспортной инфраструктуры, энергетики, коммунального и сельского хозяйства», - заявили в ведомстве.

Напомним, тайфун "Хиннамнор", который бушевал в Приморье 6–7 сентября, унес жизни не менее трех человек. 40 населенных пунктов оказались отрезаны от "большой земли". В подтопленные районы Приморья были направлены два борта Ми-8 МЧС России с гуманитарным грузом.

9 сентября губернатор края Олег Кожемяко обратился к министру МЧС РФ с просьбой ввести в регионе режим ЧС федерального уровня.