15 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
дороги в Москве, троллейбус, транспорт (2018) | Фото: nakanune.ru

Жители Екатеринбурга выберут цвет для новых городских троллейбусов

Жители Екатеринбурга смогут сами выбрать цвет для новых троллейбусов, которые будут ездить по городу. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как написал сегодня мэр в своем Telegram-канале, средства на троллейбусы выделены, сейчас готовятся документы для проведения конкурса на закупку.

"Общественный транспорт должен не только делать жизнь людей удобней, но и радовать их глаз, украшать улицы. Поэтому мы решили провести общегородское голосование на официальном портале екатеринбург.рф: какой цвет для новых троллейбусов выберем?", - спросил горожан Алексей Орлов.

Представлено четыре варианта: синий, желтый, красный и оранжевый. Голосование по ссылке будет продолжаться пять дней. Итоги обещают объявить 21 сентября.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет выделит миллиард рублей на закупку новых троллейбусов для Екатеринбурга. Дополнительно из бюджетов Свердловской области и города будет выделено по 225 млн рублей. По словам Орлова, парк троллейбусов планируется обновить на четверть.

Теги: троллейбусы, цвет, голосование, Орлов, Екатеринбург



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Ранее 10.08.2022 13:41 Мск Глава Екатеринбурга заявил, что городской парк троллейбусов обновят на четверть


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