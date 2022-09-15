Иран подписал меморандум об обязательствах членства в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил представитель МИД Узбекистана, где в эти дни проходит саммит ШОС.

Подписи под документом поставили глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, передает РИА Новости.

Процедура вступления Исламской республики началась на саммите в Душанбе в сентябре 2021 года.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд. Он впервые за три года лично примет участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Путин пообщается с президентами Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана, премьер-министром Пакистана и председателем КНР.