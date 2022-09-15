В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с автобусом

На трассе в Челябинской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В ДТП пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла сегодня днем на 19 км автодороги Челябинск – Троицк. Водитель Lada Xray, по предварительным данным, разворачиваясь через дорогу, не предоставил преимущества в движении автобусу Нефаз, следовавшему в попутном направлении. После удара Лада выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina.

Травмы получили водитель Lada Xray и его пассажир. Их госпитализировали.

В автобусе находилось 15 пассажиров, никто не пострадал.