2 млрд рублей сумели сэкономить на закупках власти Сургутского района в течение пяти лет

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за пять лет сэкономили 2 млрд рублей на госзакупках. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передает корреспондент Накануне.RU.

"Экономия бюджетных средств Сургутского района за счет конкурентных закупок за семь месяцев составила 231 млн руб. К концу года планируем увеличить эту цифру до 400 миллионов рублей. В результате конкурентных закупок за последние пять лет экономия составила 2 млрд руб. В 2022 году, несмотря на геополитику, усложнения логистических цепочек, всевозможные ограничения, которые сейчас есть с приобретением оборудования и так далее, мы сэкономили от торгов порядка 230 миллионов. Планируем довести долю конкурентных закупок до 86%", - сообщил Андрей Трубецкой.

Один из инструментов экономии местного бюджета - высокая доля конкурентных закупок. Администрация активно привлекает к торгам СОНКО и предпринимателей - они в первую очередь являются плательщикам налогов в местный бюджет.

Доля закупок в 2021 году была 65%, на 2022 год план довести до 70% в общем объеме долю закупок у СОНКО и СМСП.

Как сообщили в администрации Сургутского района, одной из лучших муниципальных практик стала закупка продуктов питания для школ и других учреждений образования: были исключены избыточные требования к закупаемым продуктам, проводились совместные закупки с учетом территории нахождения заказчиков.

Практика направлена на повышение эффективности закупок продуктов питания путем исключения избыточных требований к закупаемым продуктам, а также проведением совместных закупок с учетом территорий, на которых находятся заказчики района.

Председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев отметил, что с момента внедрения практики экономия по результатам закупок продуктов питания увеличилась, при этом качество поставляемой продукции не упало, что отмечается и территориальным отделом Роспотребнадзора.

Эта и другие практики Сургутского района были презентованы на Всероссийской конференции "Закупки государства и госкомпаний в условиях трансформации экономики РФ в 2022 году: теория и практика, опыт регионов", проходящей в Каспийске (Дагестан) с 14 по 16 сентября.

"Практика включена в реестр лучших практик российской гильдии отечественных закупщиков. Практика актуальная, нужная, так как поставка продуктов питания - это безопасность, жизнь, здоровье, наших детей. Практику восприняли очень положительно, потому что тот процесс, который мы оптимизировали и создали положительно повлиял на систему закупок, так как было создано единое техническое задание для всех образовательных учреждений, сформировано единое меню и весь процесс проходит в автоматизированной системе фактически снимая какие-либо сложности для наших заказчиков", - отметил Матаев.

Повысилось число участников закупок до 5,2 единиц по итогам 2021 года, сумма экономии от торгов на продукты питания составила более 80 млн руб.

К концу года власти Сургутского района планируют увеличить цифру экономии на муниципальных закупках до 400 миллионов рублей.