15 Сентября 2022
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Экономика В России
Строительство (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

К работе на стройках могут привлечь северокорейцев и осужденных по экономическим статьям

На стройки России могут привлечь 20-50 тысяч северокорейских рабочих, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Кроме того, по его словам, на строительные объекты, возможно, будут привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям.

Хуснуллин ожидает, что такие осужденные будут охотнее работать на стройках, после того как были внесены поправки, позволяющие им получать условно-досрочное освобождение, несмотря на переход на исправительные работы.

"Сегодня по закону даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке", - приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

Напомним, ранее вице-премьер предлагал широко использовать труд заключенных. По его мнению, к работе на стройках можно привлечь до 180 тыс. отбывающих наказание.

Что касается рабочих-строителей из Северной Кореи, то, по мнению Хуснуллина, у них есть преимущества в сравнении с российскими коллегами – они производительнее.

Теги: Хуснуллин, стройки, осужденные



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