15 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Уралмаш (2020) | Фото: Накануне.RU

Более 100 гаражей изымут у челябинцев для строительства дороги

В Челябинске изымут более 100 гаражей для строительства автомобильной дороги по улице Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В границы строительства попадают 125 гаражей и часть земельного участка. Принято решение об изъятии для муниципальных нужд части земельного участка, а также 116 объектов ГСК № 13.

Собственникам уже направлены уведомления о принятом решении об изъятии. Им будет выплачен размер возмещения на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов недвижимости.

Теги: гараж, ГСК, дорога, строительство,



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