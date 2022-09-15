В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД ездят в автобусах под видом пассажиров и ищут нарушения

Госавтоинспекция Екатеринбурга рассказала о первых результатах профилактического мероприятия "Автобус".

Напомним, с 14 по 16 сентября инспекторы проверят все автобусы на техническое состояние. Особое внимание полицейские обратят на наличие и исправность технических средств контроля, которые регистрируют информацию о скорости, маршруте, режиме труда и отдыха водителя. При выявлении нарушений примут меры по запрещению движения автобусов, а в отношении водителей и организаторов перевозки возбудят административные материалы.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, в первый день сотрудники ведомства провели негласные проверки в автобусах 070 маршрута. Под видом обычных пассажиров в них ездили инспекторы в гражданской одежде. Во время движения они фиксировали нарушения, допущенные водителями.

В итоге буквально за пару часов было выявлено семь нарушений правил дорожного движения, в том числе нарушение правил перестроения и маневрирования, проезд перекрестка на красный свет, не использование ремня безопасности, а также нарушение правил пользования телефоном водителем. А на конечной остановке "Парк Хаус" более десятка автобусов было проверено на предмет технического состояния. В результате выявлены технические неисправности: в частности, неработающие световые приборы.

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что безопасность пассажирского транспорта остается на особом контроле. Он продолжится в ходе ежедневной работы.