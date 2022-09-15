Гран-при международного конкурса вручен Омскому центру питательных смесей

15 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Омская область
омск, диплом (2022) | Фото: omskportal.ru

Гран-при международного конкурса вручен Омскому центру питательных смесей

В Сочи завершился  Международный молочный бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке молока, поддержку которого оказали Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Комитет по АПК Совета Федерации ФС РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор.

Для отрасли это  одно из главных мероприятий, его ежегодно организует Молочный союз России.

В рамках форума проводится закрытая слепая дегустация молочной продукции. Как отмечается на официальном портале Омской области, Омский центр питательных смесей неоднократно завоевывал высшие награды дегустационного конкурса в номинациях «детское питание», «инновационные продукты». В этом году на суд жюри была представлена и продукция не только для детей — творог обезжиренный.

коллаж, детское питание(2021)|Фото: Накануне.RU

Традиционно наиболее конкурентная номинация где много лет «правят бал» белорусские производители. И получение золотой медали — это верх признания профессионального мастерства. Кроме того, за омичами Гран-при за йогурты и кисель. Еще один аргумент в пользу того, что именно в Омске делают лучшую в стране молочную продукцию для самых маленьких.

Теги: молочный вкус, дегустация, молочные смеси, еаэс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети