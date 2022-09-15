Гран-при международного конкурса вручен Омскому центру питательных смесей

В Сочи завершился Международный молочный бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработке молока, поддержку которого оказали Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Комитет по АПК Совета Федерации ФС РФ, Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор.

Для отрасли это одно из главных мероприятий, его ежегодно организует Молочный союз России.

В рамках форума проводится закрытая слепая дегустация молочной продукции. Как отмечается на официальном портале Омской области, Омский центр питательных смесей неоднократно завоевывал высшие награды дегустационного конкурса в номинациях «детское питание», «инновационные продукты». В этом году на суд жюри была представлена и продукция не только для детей — творог обезжиренный.

Традиционно наиболее конкурентная номинация где много лет «правят бал» белорусские производители. И получение золотой медали — это верх признания профессионального мастерства. Кроме того, за омичами Гран-при за йогурты и кисель. Еще один аргумент в пользу того, что именно в Омске делают лучшую в стране молочную продукцию для самых маленьких.