Пермский стрелок просил убить его после задержания

Инспектор ДПС Константин Калинин, задержавший пермского стрелка Тимура Бекмансурова, дал показания в суде, сообщают РИА "Новости".

Он сообщил, что в момент происшествия находился в кабинете, оформлял ДТП. О стрельбе узнал от гражданского, который забежал в кабинет и рассказал о произошедшем. Калинин решил с напарником проверить, увидел бегущих студентов, которые просили о помощи. Когда инспектор бежал в сторону западного КПП, услышал несколько хлопков. Он крикнул студентам, чтобы они уходили оттуда, зашел на территорию университета, спросил, где находится стрелок, после чего зашел в шестой корпус, где Бекмансуров вел прицельный огонь по людям, прыгающим из окон.

Инспектор понял, что стрелявший находится между первым и вторым этажом. Он встретился с ним на первом этаже, с расстояния более пяти метров крикнул ему, чтобы тот бросал оружие. В ответ стрелок выстрелил в Калинина и тогда инспектор применил оружие, выстрелив восемь раз.

"Он спускался вниз и я встретимся с ним уже на первом этаже. Я крикнул ему "бросай", а он выстрелил в меня. Я применил ответный огонь", - заявил инспектор.

Бекмансуров после выстрелов полицейского упал и скатился с лестницы и, по словам инспектора, предпринимал попытки дотянуться до оружия. Калинин подбежал, снял с него ружье, патронташ и нож, все предметы отбросил в сторону. Потом полицейский оказал обезвреженному стрелку первую медпомощь. Он также поинтересовался именем и фамилией стрелявшего, тот назвал себя, сказал, что пришел в вуз один.

"Он просил убить его, так и говорил: "Убей меня", - добавил Калинин. Гражданский иск к Бекмансурову он решил не заявлять.

Напомним, суд над Бекмансуровым начался 5 сентября. Продолжается допрос потерпевших, после которого показания даст и сам стрелок.

Как сообщало Накануне.RU, 20 сентября 2021 года пермский студент Тимур Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.

В прошлом году за проявленные мужество и отвагу при задержании вооруженного преступника, Калинину власти вручили высшую награду региона – памятный знак "Герб Пермского края" I степени. Аналогичным знаком был награждён его коллега - капитан Владимир Макаров, который занимался эвакуацией студентов и сотрудников вуза.