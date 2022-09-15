Боррель признал, что часть стран ЕС хочет прекратить поддержку Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины.

По его словам, искушение отказаться есть у части европейского общества, "потому что не удается выдержать последствия, цены".

Боррель подчеркнул, что Европа хорошо оснастила Украину, и сейчас ослаблять усилия нельзя, "не стоит давать слабину", пишет Regnum.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что едет в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, речь идет о поддержке режима. Она написала об экономической составляющей, но дала понять, что помощь будет и военная.