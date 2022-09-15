Тюменца осудили за неуважение к Путину

Ленинский районный суд Тюмени осудил 53-летнего тюменца за проявление неуважения к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

1 августа мужчина разместил в соцсети фото материалов с изображением действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме.

"Мужчина признан виновным в распространении в социальных сетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Суд назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.