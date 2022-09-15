В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при поставке оборудования в больницу

В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода по обвинению в мошенничестве при поставке оборудования в лечебное учреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие считает, что обвиняемый, являясь руководителем предприятия, в 2020 году заключил контракт с медицинским учреждением на поставку оборудования. Он поставил ненадлежащее оборудование в больницу и получил более 500 тыс. рублей.

Ростехнадзор в ходе экспертизы своевременно выявил, что оборудование ненадлежащего качества.