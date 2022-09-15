15 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при поставке оборудования в больницу

В Миассе будут судить жителя Нижнего Новгорода по обвинению в мошенничестве при поставке оборудования в лечебное учреждение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Следствие считает, что обвиняемый, являясь руководителем предприятия, в 2020 году заключил контракт с медицинским учреждением на поставку оборудования. Он поставил ненадлежащее оборудование в больницу и получил более 500 тыс. рублей.

Ростехнадзор в ходе экспертизы своевременно выявил, что оборудование ненадлежащего качества.

Теги: мошенничество, больница, оборудование,



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