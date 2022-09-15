15 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Тема, достойная губернатора: Куйвашев похвастался, что помог заменить ветхий столб

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, при крайне низкой явке одержавший победу на недавних выборах главы региона, решил начать "возвращать долги" жителям.

Как похвастался сегодня Куйвашев в своем Telegram-канале, благодаря его личному участию в поселке Атиг удалось заменить ветхий столб.

"Недавно я рассказывал об обращении от жительницы Атига Марины Рыбаковой, которая живет с семьей в частном доме с электрическим отоплением. Марина Владимировна просила заменить столб, от которого к дому идут провода, так как старый мог рухнуть в любой момент, и семья осталась бы без отопления перед холодами", - рассказал губернатор.

Он попросил администрацию поселка разобраться в ситуации.

"Столб обещали поменять до 1 сентября. Обещание сдержали. Семья Рыбаковых может не бояться зимы", - отчитался Куйвашев и даже приложил фото конструкции.

Возникают вопросы: неужели обыкновенную замену ветхого столба в Свердловской области приходится решать исключительно на уровне губернатора? И неужели у главы Среднего Урала, региона, чей госдолг превышает 102 млрд рублей, больше нет других дел?..

Столб в поселке Атиг(2022)|Фото: telegram-канал "Евгений Куйвашев" / t.me/kuyvashevevgeny

Теги: Куйвашев, столб, губернатор



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