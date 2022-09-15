Курский губернатор: ВС России уничтожили точки ВСУ, стрелявшие по деревне Елизаветовка

Огневые точки украинских войск, стрелявших в направлении приграничной деревни Елизаветовка, были подавлены ответным огнем, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Ночь в приграничных районах Курской области прошла спокойно, но вчера в течение дня со стороны Украины обстреливали позиции наших бойцов недалеко от деревни Елизаветовка Глушковского района", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, 9 сентября в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников получил ранение, позднее скончался.