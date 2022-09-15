15 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге собачник не захотел платить компенсацию покусанной женщине и свалил все на свою дочь

Жительница Екатеринбурга взыскала более 50 тысяч рублей с хозяина напавшей на нее собаки. При этом мужчина не хотел платить и пытался обвинить во всем собственную дочь.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в августе прошлого года Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с другой женщиной. В результате нападения пострадавшая получила травмы лица и кисти руки. При обращении за медпомощью ей был поставлен курс прививок от бешенства, назначен прием лекарственных препаратов.

Свердловчанке были причинены не только физические, но и моральные страдания в связи с повреждением лица после укуса. Кроме этого, она пережила сильнейший испуг, у нее обострились хронические заболевания. Однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано, а вред, причиненный Галине, признали "легким".

Выяснилось, что хозяином напавшей Умки является мужчина по имени Михаил. Он подтвердил, что в тот день его дочь пошла гулять с собаками, при этом одна из них была на поводке, а вторая без поводка, так как "она добрая". Когда дочь вернулась домой, то рассказала, что Умка напала на человека.

Галина подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к Михаилу, в котором просила взыскать с собачника расходы на лекарства, на проезд до медицинских учреждений, а также 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск частично: с мужчины взысканы расходы на лечение в 1 тыс. 945 рублей, убытки – 1 тыс. 438 рублей и 50 тыс. рублей компенсации. Сам он не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Михаил посчитал себя ненадлежащим ответчиком и просил привлечь его дочь, которая и выгуливала Умку.

Райсуд пришел к выводу, что владельцем собаки является именно мужчина, а в облсуде с этим согласились. Там отметили, что дочь не является хозяйкой Умки и никаких оснований для привлечения ее в качестве ответчика нет.

В итоге Свердловский областной суд отказал Михаилу в привлечении его дочери. При этом решение Железнодорожного районного суда оставлено без изменений.

Теги: собака, суд, компенсация, апелляция, Екатеринбург



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